06.12.2023 11:27 Feuer in München: Wohnung in Hadern brennt komplett aus

Die Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem Brand am Stiftsbogen in München-Hadern aus.

Von Benedikt Zinsmeister

München - In München-Hadern ist ein Ein-Zimmer-Apartment komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in München-Hadern. © Berufsfeuerwehr München Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Mittwoch mitteilte, alarmierten am Dienstag kurz nach 19 Uhr mehrere Personen die Rettungskräfte. Die Bewohnerin konnte ihre Wohnung glücklicherweise rechtzeitig unverletzt verlassen. Als die Feuerwehr am Einsatzort am Stiftsbogen eintraf, stand das komplette Apartment und der dazugehörige Balkon bereits in Flammen. Die Retter konnten den Brand zügig löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. München Feuerwehreinsatz Brandgeruch in Münchner Haus: Feuerwehr macht grausige Entdeckung Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Den entstandenen Schaden schätzte die Feuerwehr auf etwa 100.000 Euro.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München