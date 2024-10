Feuerwehr rettet Katze aus brennendem Keller

München - Die Münchner Feuerwehr hat bei einem Kellerbrand in Pasing einer Katze das Leben gerettet.

Das Feuer brach im Keller des Reihenhauses aus und drohte auf die angrenzenden Gebäude überzugreifen. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Einsatzkräfte am Dienstag mitteilten, brach das Feuer am Montagnachmittag gegen 16.26 Uhr in einem Reihenmittelhaus im Dürnsteiner Weg aus.

Anrufer berichteten der Feuerwehr von dichtem Rauch, der aus den Kellerschächten des Einfamilienhauses quoll.

Die Bewohner hatten vergeblich versucht, das Feuer selbst unter Kontrolle zu bekommen. Vor Ort begrenzten die Profis die Flammen und verhinderten, dass sich der Brand auf die angrenzen Häuser ausbreiten konnte.

Ein vermisstes Kätzchen wurde vom Trupp aus dem Feuer gerettet. Die Bewohner und ihr Haustier sind nun wohlauf, berichtete die Feuerwehr. Ihr Haus ist derzeit allerdings unbewohnbar.