Großer Feuerwehreinsatz in München: Flammen-Inferno in Wohnhaus!

München - G roßeinsatz im Stadtteil Lochhausen! Ein Brand hat am frühen Samstagmorgen die Münchner Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. © Berufsfeuerwehr München

In einem Wohnhaus in der Johannes-Tanner-Straße war gegen 4.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Bei der Leitstelle München gingen daraufhin zahlreiche Notrufe ein, wie die Feuerwehr am Mittag mitteilte.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dach sowie den Fenstern des zweistöckigen Hauses. Sämtliche Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise schon aus dem Gebäude geflüchtet und somit in Sicherheit.

Mehr als zwei Stunden kämpften die Retter gegen die Flammen, ehe sie den verheerenden Brand größtenteils löschen konnten. Vereinzelte kleine Flammennester beschäftigten den Angaben zufolge aber auch danach noch die Einsatzkräfte vor Ort.

Aufgrund des Feuers wurde das Gebäude als einsturzgefährdet eingestuft. Ein Zugang für Bewohner ist derzeit nicht möglich.