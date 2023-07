Brand in Moosach: Münchner Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern

München - Ein Brand in der Donauwörther Straße im Stadtteil Moosach hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Die Münchner Feuerwehr musste ausrücken. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr am Dienstag mitteilte, war der Notruf am Vortag gegen 16.56 Uhr in der Leitzentrale eingegangen. Ein Ehepaar hatte Rauch aus dem Keller seines Reihenhauses bemerkt und geistesgegenwärtig noch dessen Tür geschlossen.

Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte sofort von den Eheleuten, die das Gebäude verlassen hatten, eingewiesen. Ein Trupp betrat demnach den Keller des Hauses, in dem ein brennendes Elektrogerät schnell als Feuerquelle ausgemacht werden konnte.



Die Feuerwehrkräfte konnten das Gerät löschen und eine Ausbreitung des Brandes so verhindern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.