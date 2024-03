Routineeinsatz? Katze rastet so richtig aus, drei Feuerwehrleute von Tier verletzt

München - Eine extrem gereizte und äußerst renitente Katze hat bei einem Einsatz der Münchner Feuerwehr in einer Wohnung im Stadtteil Moosach am heutigen Dienstag vor Ort gleich drei Feuerwehrleute verletzt.

Eine Katze hat bei einem Feuerwehreinsatz im Münchner Stadtteil Moosach panisch reagiert und drei Feuerwehrleute verletzt. (Symbolbild) © 123RF/askorobogatova

Die Einsatzkräfte hatten gegen 14.10 Uhr am frühen Nachmittag ein kleines Feuer in der Wohnung gelöscht, nachdem Bastelmaterial in Brand geraten war, wie die Berufsfeuerwehr am Abend mitteilte.

Eigentlich ein kompletter Routineeinsatz, bei dem ein geschätzter Schaden von 5000 Euro entstand.

Weil die Wohnung allerdings durch den kleinen Brand verraucht war, wollten die Helfer, die sieben dort befindlichen Katzen in Sicherheit bringen.

Einer der Feuerwehrleute versuchte, eine Katze an der Flucht in das Treppenhaus zu hindern - worauf sich das Tier kurzerhand im Daumen des Mannes festbiss und jenen auch nicht mehr loslassen wollte.

Der zur Hilfe geeilte Einsatzleiter, der im zweiten Stockwerk die lauten Schreie des Kollegen gehört hatte, wurde von der inzwischen nicht nur sauren, sondern auch panischen Samtpfote tief in die Hand gebissen. Ein dritter Feuerwehrmann hatte Glück im Unglück und kam "nur" mit Kratzern davon.