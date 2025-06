Verheerender Brand in China-Restaurant: Feuerwehrleute haben alle Hände voll zu tun

München - Ein Brand in einem Lokal im Münchner Stadtteil Freimann hat am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist allerdings enorm.

Alles in Kürze

Das Restaurant in Freimann ist völlig ausgebrannt. © Feuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, war gegen 5 Uhr die Erstmeldung über einen möglichen Brand in einem China-Restaurant in der Freisinger Landstraße bei der Integrierten Leitstelle in München eingegangen.

Die ersten Einsatzkräfte konnten bereits bei der Anfahrt aufgrund der Rauchentwicklung und des Flammenscheins das Feuer im Lokal bestätigen.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte das Inventar nicht mehr gerettet werden, die Räume des Restaurants brannten komplett aus.

Drei Bewohnerinnen und Bewohner, die im ersten Obergeschoss des Gebäudes wohnen, wurden von mehreren Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht.

Ins Krankenhaus musste nach einer Untersuchung durch das Rettungsdienstpersonal und ein Notarztteam niemand.