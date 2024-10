Gasleitung angebohrt: Mehrere Häuser in München evakuiert

Wegen eines Gaslecks mussten mehrere Reihenhäuser in München geräumt werden. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wie die Münchner Feuerwehr am Sonntag mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Samstag gegen 14.46 Uhr über einen vermeintlichen Gasaustritt in einem Haus in der Lindenstraße informiert.

Einem Anwohner war der spezielle Geruch in seiner Tiefgarage aufgefallen. Vor Ort stellte sich heraus, dass bei Handwerkerarbeiten im Keller versehentlich eine Gasleitung angebohrt wurde.

Feuerwehrleute führten unter Atemschutz Messungen durch. "Da die Tiefgarage für mehrere Reihenhäuser vorhanden ist und hier jeweils Zugänge bestehen, wurden alle Bewohnenden der Häuser ins Freie gebracht", berichteten die Einsatzkräfte.

Gäste einer Geburtstagsfeier ließen sich durch den Einsatz nicht beirren und verlegten ihre Party kurzerhand nach draußen.