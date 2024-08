Großbrand in München-Feldmoching: Produktionshalle in Flammen!

München - Die Feuerwehr kämpfte in der Nacht auf Freitag mit zahlreichen Kräften gegen einen Großbrand in einem Stahl- und Galvanikbetrieb in München .

Die Flammen schlugen aus der Produktionshalle. © Berufsfeuerwehr München

Die Löscharbeiten dauerten am Freitagvormittag noch an, wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte. Demnach wurden die Rettungskräfte um kurz nach Mitternacht von einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert.

Als die Retter am Einsatzort in der Lerchenstraße in Feldmoching eintrafen, forderten sie Unterstützung an. Teile der Produktionsstätte waren in Vollbrand. Die Flammen griffen auf das Dach der Halle über und breiteten sich aus.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gasflaschenlager verhindern.

Nach mehreren Stunden und unter Einsatz von mehreren Tausend Litern Löschwasser konnte der Brand eingedämmt werden.