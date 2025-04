16.04.2025 08:25 Hand in Brandschutztüre eingeklemmt: Feuerwehr befreit Mädchen aus misslicher Lage

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist am Dienstag in der Lerchenau mit der Hand in einer Brandschutztüre eingeklemmt worden. Die Münchner Feuerwehr musste anrücken.

Von Jan Höfling

München - Ein kleines Mädchen (5) ist in der Lerchenau mit der Hand in einer Brandschutztüre eingeklemmt worden. Die Münchner Feuerwehr musste anrücken - und mit ganz viel Fingerspitzengefühl agieren. Die Feuerwehr musste anrücken. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa Wie am Mittwochmorgen mitgeteilt wurde, waren die Einsatzkräfte am Dienstag kurz nach 15 Uhr in die Wilhelmine-Reichard-Straße gerufen worden. Die Fünfjährige war aus noch ungeklärten Gründen mit ihrer Hand auf der Scharnierseite zwischen Türe und Türzarge gekommen und steckengeblieben. Mit viel Feingefühl konnten die Feuerwehrleute das Mädchen zunächst beruhigen und anschließend glücklicherweise aus der misslichen Lage befreien. Die Besatzung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges hatte den Türspalt mit Holzkeilen gesichert und dann mit einem Brechwerkzeug so weit vergrößert, dass die Kleine ihre Hand herausziehen konnte. Die Besatzung eines ebenfalls zum Einsatzort geeilten Rettungswagens konnte kurz darauf außerdem Entwarnung geben. Das Kind blieb bei dem aufwühlenden Zwischenfall unverletzt.

