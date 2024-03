10.03.2024 15:57 Heller Feuerschein über Schwabing: Einsatzkräfte reagieren blitzschnell

In der Heßstraße in Schwabing hat es in der Nacht an einer Lagerhalle gebrannt. Glücklicherweise war die Münchner Feuerwehr schnell zur Stelle.

Von Friederike Hauer

München - Der Brand eines Schuppens im Stadtteil Schwabing rief am Sonntag die Münchner Feuerwehr auf den Plan. Feuerwehrleute löschen das brennende Material nahe der Lagerhalle in der Heßstraße. © Berufsfeuerwehr München Wie die Einsatzkräfte mitteilten, wurden sie gegen 0.22 Uhr in die Heßstraße alarmiert. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Feuerwehrwache war ein Brand in einem Holzschuppen an einer Lagergalle für Theater- und Filmrequisiten ausgebrochen. Der helle Feuerschein war weithin sichtbar. Laut den Einsatzkräften hatte dort an die Außenwand angelehntes Material angefangen zu brennen. München Feuerwehreinsatz Dichter Rauch aus Garage im Harthof: Münchner Feuerwehr rückt an Glücklicherweise konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dank des sofortigen Eingreifens wurde lediglich die Wand des Schuppens in Mitleidenschaft gezogen. Die Lagerhalle und deren Inhalt blieb unbeschadet. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München