Kleinkind allein in Aufzug eingesperrt: Feuerwehr muss zu rabiaten Mitteln greifen

Als letztes Mittel griffen die Retter zu schwerem Gerät. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Sonntag mitteilte, alarmierten besorgte Eltern am Freitag gegen 20.45 Uhr die Rettungskräfte: Ihre zweijährige Tochter war allein in einem Aufzug eingesperrt. Das Mädchen hatte den Aufzug kurz vor den Eltern betreten, als sich unvermittelt die Türen schlossen und nicht mehr öffneten.

Die kurz darauf am Einsatzort in der Franziska-Schmitz-Straße im Münchner Stadtteil Neuhausen eingetroffenen Einsatzkräfte mussten sich aber zunächst geschlagen geben.

"Aufgrund der neuesten Bauart mit rein elektronischer Steuerung blieben die üblichen Methoden ohne Erfolg", so die Behörde.

Die Feuerwehrleute öffneten daraufhin gewaltsam den Steuerungsschrank im Dachgeschoss und befolgten die dort aufgeführte Anleitung zum Notbetrieb Schritt für Schritt - ebenfalls ohne Erfolg.

Daraufhin riefen die Helfer per Video-Call einen Servicetechniker der Aufzugfirma an. Doch auch alles Tricks und Kniffe des Experten scheiterten.