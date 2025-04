Mann beschützt kleinen Waldkauz vor fieser Attacke

In der Obhut der Feuerwehrleute durfte sich der junge Waldkauz über Nacht erholen. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr mitteile, bemerkte der Mann das Tier in Not am Freitagabend gegen 19.16 Uhr in der Kistlerhofstraße.

Mehrere Krähen gingen immer wieder auf das hilflose Vögelchen los. Vermutlich war der junge Kauz bei ersten Flugversuchen aus seinem Nest geplumpst und auf dem Gehweg gelandet.

Der Mann wehrte die Angriffe der Krähen erfolgreich ab und alarmierte die Feuerwehr. Er beschützte das Tier, bis die Einsatzkräfte eintrafen.

Die brachten das augenscheinlich unverletzte Käuzchen auf die Feuerwache.