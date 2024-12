Nacht-Einsatz im Münchner Süden: Gartenhütte geht in Flammen auf!

Die Feuerwehr wurde in der Nacht zu einer brennenden Gartenhütte in München-Großhadern gerufen. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Berufsfeuerwehr mitteilte, wurden die Rettungskräfte gegen 1.50 Uhr zu dem Brand in der Straße "Am Waldrand" in Großhadern alarmiert. Demnach stand der Schuppen hinter einem Mehrparteienhaus bereits in Vollbrand, als die ersten Helfer eintrafen.

Die Flammen konnten von den Feuerwehrleuten schnell gelöscht und so auch die Gefahr einer Brandausbreitung gebannt werden.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig. Mit Kettensägen mussten das Dach und die Fassaden nach und nach geöffnet werden, um alle Glutnester abzulöschen.

Außerdem befanden sich zwei Gasflaschen in der Hütte. Sie wurden zum Kühlen in einen Gartenteich gestellt.