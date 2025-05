Zwei fielen bereits runter: Feuerwehr rettet Eichhörnchen-Kinder

München – Im Stadtteil Waldtrudering hat die Feuerwehr am Montagnachmittag ein junges Eichhörnchen aus einem Dachgiebel gerettet. Zwei weitere Tiere waren zuvor aus dem Nest gefallen.

Alles in Kürze

Fabi ist in Sicherheit: Tierschützerinnen und Feuerwehr konnten gemeinsam das noch unverletzte Eichhörnchen vor Schlimmerem bewahren. © Feuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Dienstag bekannt gab, hatten zwei Mitarbeiterinnen eines Tierschutzvereins gegen 17.07 Uhr Alarm geschlagen.

Am Giebel eines Wohnhauses in der Turnerstraße hatten Eichhörnchen in luftiger Höhe einen Kobel gebaut.

"Da bereits zwei Jungtiere abgestürzt waren und verletzt am Boden lagen, sollte der Absturz weiterer Jungtiere unbedingt verhindert werden", teilten die Floriansjünger mit.

"Die beiden Helferinnen hatten bereits unterhalb des Kobels ein provisorisches Sprungpolster aus Decken aufgebaut."

Um das verbliebene Tier zu retten, rückte eine Drehleiter an. Wegen enger Zufahrtsverhältnisse war der Einsatz allerdings anspruchsvoll. Nachdem eines der Bretter schließlich entfernt wurde, konnte das letzte Jungtier sicher geborgen werden.