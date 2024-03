Mutter verzweifelt: Baby und Hund bei laufendem Motor eingeschlossen

München - Feuerwehrleute haben ein sechs Monate altes Baby und einen kleinen Hund aus einem verschlossenen Auto in einer Münchner Tiefgarage befreit.

Ein kleines Mädchen wurde von der Feuerwehr aus einem verschlossenen Auto gerettet. (Symbolbild) © mikumipompom/123RF

Wie die Einsatzkräfte berichteten, war der Säugling zusammen mit dem Hund am Sonntag gegen 17 Uhr im Auto im Parkhaus an der Messestadt Riem eingeschlossen worden.

In ihrer Not rief die Mutter die Feuerwehr. Weil der Motor lief und es in der Tiefgarage kaum Frischluftzufuhr gab, war Eile geboten.

Mit technischen Hilfsmitteln war das Auto schnell geöffnet. "So konnte die sichtlich ausgelöste Mutter ihr kleines Mädchen wieder in die Arme schließen", teilten die Retter mit.

Mädchen und Hund blieben unverletzt und mussten letztlich kaum länger als eine Viertelstunde im Auto warten.