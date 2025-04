Neugier bringt Emma in die Klemme: Kind steckt im Parkautomaten fest

München - Ihre Neugier hat die kleine Emma in eine verzwickte Lage gebracht.

Die Feuerwehr musste anrücken und das Mädchen befreien. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Das Mädchen im Vorschulalter inspiziert fast jeden Tag auf dem Hin- und Rückweg aus dem Kindergarten einen Parkautomaten im Münchner Stadtteil Lehel.

Doch am Mittwochnachmittag war die Kleine wohl etwas zu neugierig. Denn Emma steckte ihre Hand so tief in den Ausgabeschacht, dass sie diese nicht mehr herausziehen konnte. Das teilte die Münchner Berufsfeuerwehr mit.

Der Vater versuchte, die Hand mit Flüssigseife zu befreien - erfolglos. Schlussendlich wählte er den Notruf.

Die Rettungskräfte suchten zunächst über die auf dem Automaten angegebene Servicenummer mit dem Betreiber telefonisch nach einer Lösung.

Allerdings war ein gewaltfreies Öffnen des Automaten nicht möglich und ein Techniker hätte eine zu lange Anfahrtszeit gehabt.