17.12.2024 13:37 Nicht der Weihnachtsmann! Ungewöhnlicher Gast bleibt im Kamin stecken

Die Feuerwehr musste in München einen ungewöhnlichen Gast aus einem Kamin in einem Haus in Bogenhausen befreien.

Von Friederike Hauer

München - Die Münchner Feuerwehr musste am Dienstagmorgen zu einem tierischen Einsatz in den Stadtteil Bogenhausen ausrücken. Der Waldkauz wurde aus dem Kamin befreit und dann zur Untersuchung in die Tierklinik gebracht. © Berufsfeuerwehr München (2) Wie die Einsatzkräfte mitteilten, ging gegen 8.25 Uhr ein Notruf aus der Mauerkircherstraße ein. Ein Waldkauz war dort im Kamin eines Mehrfamilienhauses stecken geblieben. Aus eigener Kraft kam der nachtaktive Vogel nicht mehr aus dem Rohr heraus. München Feuerwehreinsatz Unfall auf Baustelle: Arbeiter stützt vier Meter tief in Aufzugsschacht Die Feuerwehrleute konnten sich über die Kamintüre Zugang zum Kauz verschaffen und ihn so befreien. Anschließend wurde er zur weiteren Untersuchung in eine Tierklinik gebracht. Wie es dem Vogel gelungen war, sich in diese ungewöhnliche Lage zu manövrieren, ist der Feuerwehr ein Rätsel. Möglicherweise hatte er das Rohr von außen als praktischen Unterschlupf für den Tag erachtet. Sicher ist: Geschenke hatte das gefiederte Kerlchen nicht im Gepäck.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (2)