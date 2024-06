Schwerer Brand in München: Einfamilienhaus zerstört, während Bewohner im Urlaub sind

Die Münchner Feuerwehr rückte am Samstag zu einem Brand in der Bäumlstraße in Nymphenburg aus. © Berufsfeuerwehr München

Laut Angaben der Münchner Berufsfeuerwehr gingen am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr mehrere Anrufe über Flammen an einem Einfamilienhaus in der Bäumlstraße in Nymphenburg ein.

Auf dem Weg zum Einsatzort konnten die Rettungskräfte bereits eine Rauchsäule erkennen.

Vor Ort zeigte sich dann das ganze Ausmaß des Brandes: Auf der Terrasse und der Fassade waren Flammen zu sehen, die Fenster im Erdgeschoss waren geborsten und auch mehrere Zimmer dahinter standen in Flammen. Zudem griff das Feuer bereits auf das Dach über.

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde auch ein etwa acht Meter entferntes Auto beschädigt.

Die Feuerwehr konnte den Brand nach mehreren Stunden vollständig löschen. Menschen wurden nicht verletzt.