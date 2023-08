08.08.2023 10:13 Schwerer Brand in München: Geschäft am Sendlinger-Tor-Platz in Flammen

Am Sendlinger-Tor-Platz in München hat in der Nacht ein Geschäft gebrannt. Die Feuerwehr war mit 65 Kräften im Einsatz.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Am späten Montagabend ist es in der Isarvorstadt in München zu einem schweren Brand gekommen. Die Münchner Feuerwehr war am späten Montagabend in der Isarvorstadt im Einsatz. © Berufsfeuerwehr München (Montage) Gegen 22 Uhr wurde die Rettungskräfte von mehreren Anwohnern alarmiert, wie die Münchner Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Demnach war in einem Bekleidungsgeschäft am Sendlinger-Tor-Platz ein Feuer ausgebrochen. Bei der Anfahrt konnten die Retter schon den Funkenflug über den Dächern sehen. Die Fenster des Geschäfts waren beim Eintreffen bereits durch die enorme Hitze geborsten und der Brand drohte auf die darüberliegenden Stockwerke überzugreifen. München Feuerwehreinsatz Hund springt vom Wehr in die Isar: Frau reagiert sofort Während ein Feuerwehr-Trupp die Flammen im Laden löschte, verhinderte ein weiterer von außen, dass sich der Brand ausbreiten konnte. Bereits nach wenigen Minuten hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Die Bewohner aus der fünften und sechsten Etage hatten selbstständig ihre Wohnungen verlassen und blieben unverletzt. Insgesamt waren 65 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Den Schaden schätzten die Retter auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München (Montage)