Schwierige Aufzug-Rettung: Verletzter Mann stundenlang gefangen

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war am Dienstagabend gegen 18.10 Uhr ein Aufzug auf einem Betriebsgelände am Otto-Hahn-Ring steckengeblieben.

Da die Fangvorrichtung ausgelöst hatte, stürzte die Kabine zwar nicht ab - konnte aber auch nicht weiter bewegt werden.

Durch das abrupte Abbremsen war ein etwa 40-jähriger Mann im Aufzug gestürzt und hatte sich leicht verletzt, berichten die Einsatzkräfte.

Auch ein Techniker konnte das Problem an der Steuerung nicht lösen, die Feuerwehr musste daher einfallsreich werden.

Mit einem Mehrzweckwerkzeug wurde die Kabine zunächst so weit angehoben, dass die Fangvorrichtung gelöst werden konnte. Anschließend konnte die Kabine zum Ausstieg bewegt werden, sodass der Mann nach etwa zwei Stunden sein Gefängnis verlassen konnte.