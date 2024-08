17.08.2024 13:43 Über diesen Brandherd staunt sogar die Feuerwehr

Die Münchner Feuerwehr lokalisierte den Brand in einer Wohnung in Obergiesing an einem ungewöhnlichen Ort.

Von Friederike Hauer

München - Im Stadtteil Obergiesing-Fasangarten rückte die Münchner Feuerwehr zu einem "sehr ungewöhnlichen" Brandherd aus. Die Münchner Feuerwehr rückte zu einem Feuer in einer Kloschüssel aus. (Archivbild) © Berufsfeuerwehr München In der Nacht zu Samstag wurden die Einsatzkräfte gegen ein Uhr in die Ständlerstraße alarmiert. Dort erwartete sie bereits ein 27-jähriger Mann, der erklärte, dass es wohl im Bad brenne und sein Mitbewohner noch in der Wohnung sei. Feuerwehrleute lokalisierten den Brandherd schließlich in der Kloschüssel! Ein Plastikgegenstand war dort aus unerklärlichen Gründen in Brand geraten. München Feuerwehreinsatz Kleiner Hund bleibt in Heizung stecken! Feuerwehr eilt "Rocky" zu Hilfe "Aufgrund der hohen Feuerwiderstandsklasse, die Keramik aufweist, konnte eine Brandausbreitung glücklicherweise verhindert werden", so die Feuerwehr. Zu den "Nachlöscharbeiten" konnte die Spülung des WCs genutzt werden. Anschließend wurde die Wohnung entraucht. Der Mitbewohner konnte unverletzt ins Freie gebracht werden, während der 27-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus kam. Da die Feuerwehr die Brandursache nicht abschließend klären konnte, ermittelt nun die Polizei zum Fall. Die genaue Schadenshöhe konnte zunächst nicht beziffert werden.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München