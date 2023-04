Unfall bei Alarmfahrt: Feuerwehrauto kracht in Traktor! Kamerad lebensgefährlich verletzt

Eggolsheim - Im oberfränkischen Landkreis Forchheim sind am Freitagabend ein Feuerwehrfahrzeug und ein Traktor miteinander kollidiert. Vier Personen wurden dabei verletzt, eine von ihnen lebensgefährlich.

Am Steuer saß ein 51 Jahre alter Feuerwehrmann, der zusammen mit acht weiteren Kameraden zu der Übung unterwegs war.

Der Fahrer des Traktors wurde bei dem Unfall in Eggolsheim schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. © NEWS5 / Merzbach

"Es ist eine nicht alltägliche Situation, die einem noch mehr betrifft. Wenn ein Familienmitglied, wenn ich das so sagen darf - der Feuerwehr Familie - in eine solche Situation kommt", beschreibt Oliver Flake, Kreisbrandrat im Landkreis Forchheim, die emotionalen Umstände für die Einsatzkräfte.

"Das nimmt man genauso ernst wie ein normaler Mitbürger. Aber das ist dennoch eine ganz andere Situation."

Die freiwillige Feuerwehr in dem Markt Eggolsheim werde laut Flake jetzt auf "Status 6" gestellt, was in der internen Kommunikation bedeutet, dass sie vorerst außer Dienst bleibe und "nicht einsatzbereit" ist.

"Die Einsätze werden dann von den Nachbarwehren gemeinschaftlich abgewickelt. Aber auch hier ist natürlich die Betroffenheit sehr groß", so Flake weiter.

Laut Polizeiangaben beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa eine halbe Million Euro.