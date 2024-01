29.01.2024 10:56 Wasserrohrbruch! Großeinsatz der Feuerwehr in der Ludwigsvorstadt

Großeinsatz für die Feuerwehr in München: In der Nacht auf den heutigen Montag ist es gegen 2 Uhr in der Ludwigsvorstadt zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

München - Großeinsatz für die Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt: In der Nacht auf den heutigen Montag ist es gegen 2 Uhr in der Ludwigsvorstadt zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Feuerwehrleute hatten alle Hände voll zu tun. © Berufsfeuerwehr München Im Bereich zwischen der Paul-Heyse-Straße und der Sankt-Paul-Straße war eine 15 Zentimeter starke Wasserleitung gebrochen - mit erheblichen Folgen. Das unter Druck austretende Wasser unterspülte die Fahrbahn und trat danach an die Oberfläche!

Auf ebenjener verteilte sich es sich den Angaben zufolge "großflächig auf der Landwehrstraße" und strömte darüber hinaus über eine Abfahrt in eine Tiefgarage und in die angrenzenden Kellerräume. Aufgrund der austretenden Wassermassen stand das Wasser im Keller des betroffenen Anwesens bereits nach kurzer Zeit etwa auf Höhe der Knie. Da eine im Fahrzeug mitgeführte Pumpe nicht ausreichte, mussten die Feuerwehrleute zahlreiche weitere Kräfte in die Ludwigsvorstadt anfordern. In der Münchner Ludwigsvorstadt war es in der Nacht auf den heutigen Montag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. © Berufsfeuerwehr München Straße zwischen Sankt-Paul-Platz und Paul-Heyse-Straße in Ludwigsvorstadt aufgebaggert Während die ebenfalls alarmierten Mitarbeiter der Stadtwerke die Leitung zwischen Sankt-Paul-Platz und Paul-Heyse-Straße absperrten und im Anschluss bereits damit begannen, die Straße in dem betroffenen Bereich aufzubaggern, beförderten die Einsatzkräfte letztendlich mit insgesamt vier aufgebauten Tauchpumpen und drei E-Saugern das Wasser aus dem Gebäude. Nach vier Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Stadtwerke sind dabei, den Schaden zu beheben.

