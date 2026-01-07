Weihrauch von Sternsingern sorgt für Feueralarm im Kloster

München - In München ist die Feuerwehr am Dienstag gegen 11.46 Uhr wegen eines ausgelösten Rauchmelders in ein Kloster an der Sankt-Anna-Straße ausgerückt. Schuld waren – ironischerweise – die Sternsinger.

Weihrauch von Sternsingern hatte in München die Brandmeldeanlage eines Klosters ausgelöst. © Feuerwehr München

Man hatte offenbar kurz vor Mittag bereits ein Gefühl dafür, dass der Einsatz eventuell nur halb so tragisch sein könnte.

"Das für diese Uhrzeit typische angebrannte Essen sollte aber dieses Mal nicht der Grund für den Fehlalarm gewesen sein", teilten die Floriansjünger am Mittwoch mit.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte nach der Kontrolle keine Gefahr. Dafür lag deutlicher Weihrauch-Geruch in der Luft.

Ein Gebäudeverantwortlicher erklärte laut Mitteilung, kurz zuvor seien Sternsinger im Kloster gewesen und hätten mit Weihrauch gesegnet.

Diese Jugendlichen traf der alarmierte Löschzug sogar noch an – Ärger gab es jedoch keinen. Stattdessen nutzten die Feuerwehrleute die Gelegenheit für ein paar gute Wünsche fürs neue Jahr. Sicherheitshalber fand diese kleine Zeremonie allerdings dieses Mal draußen statt.