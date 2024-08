Wohnung brennt lichterloh: Feuerwehr rettet Menschen über Drehleiter

München - Wegen eines Brandes in einer Wohnung im Stadtteil Thalkirchen musste die Feuerwehr fünf Menschen mit Drehleitern retten.

Über Drehleitern wurden Anwohner in Sicherheit gebracht. © Berufsfeuerwehr München

Mehrere Anrufer hatten das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Greinerberg am Sonntagabend gegen 22.07 Uhr gemeldet.

Der Feuerwehr wurde berichtet, dass Menschen an den Fenstern stehen und um Hilfe rufen. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften wurde daraufhin zum Einsatzort alarmiert.

Beim Eintreffen der Retter schlugen die Flammen bereits aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss.

Über zwei Drehleitern wurden fünf Menschen aus dem dichten Rauch gerettet. Die restlichen Bewohner hatten sich bereits selbst in Sicherheit gebracht.

Eine 47-Jährige erlitt schwere Verbrennungen an den Armen. Sie war schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr von einem Nachbarn in eine Klink gebracht worden.