Illegale Aktion bringt Eisbachwelle zurück: Wie soll es jetzt weitergehen?

Nach der Bachauskehr kann auf der Eisbachwelle nicht mehr gesurft werden. Eine nächtliche Aktion sorgt nun in München für Wirbel.

Von Britta Schultejans München - Ein Video von der wieder aufgetauchten Surfwelle im Englischen Garten zeigt nach Ansicht der Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) nur eine kurzfristige Lösung.

Ein Surfer reitet nachts auf der Eisbachwelle. Bretter im Wasser haben die Welle wieder hergestellt, sie sind jedoch streng verboten. © Peter Kneffel/dpa "Dass das mit einer Rampe funktioniert, war jahrelang gängige Praxis", sagte der IGSM-Vorsitzende Franz Fasel über ein Instagram-Video, das am Wochenende Schlagzeilen machte. Darin hatten Unbekannte in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Bretter in den Eisbach gelegt und die seit Tagen verschwundene Welle so wieder hergestellt. Die Unbekannten hätten diese sogenannte Rampe wieder mitgenommen - "oder gut versteckt", sagte Fasel. Allerdings seien solche Einbauten "explizit verboten", betonte er. Das gelte vor allem nach dem tödlichen Unfall einer Surferin im Frühling dieses Jahres. "Es ist in der Surfszene unter denen, die sich auskennen, bekannt, dass eine Rampe in solchen Situationen hilft", sagte Fasel. Aber: "Es ist natürlich keine Dauerlösung. Ich würde es mal als temporären Versuch sehen." München Neue Maßnahmen nach Todesfall: Mehr Sicherheit beim abendlichen Surfen auf der Eisbachwelle Nicht nur die Surfer warten nun auf eine Entscheidung der Stadt, wie es weitergeht. Zwar ist aus Sicht Fasels klar, dass wahrscheinlich einfach nur Kies aufgeschüttet werden müsse - aber das Münchner Baureferat geht die Sache grundsätzlicher an.

Surfer-Welle in München verschwunden: Wasserbau-Experte aus Hamburg soll helfen