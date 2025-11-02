Knall und Schreie in München: Was steckt hinter dem Großeinsatz?

München - Die Polizei probt in der kommenden Woche an mehreren Tagen in Unterschleißheim und Fröttmaning den Ernstfall.

Die Münchner Polizei probt eine "lebensbedrohliche Einsatzlage" im Stadtgebiet. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilt, findet am Montag von 9 bis 16 Uhr an der Mittelschule in Unterschleißheim eine Übung statt.

Von Dienstag bis Freitag spielen sich dann jeweils von 8 bis 14 Uhr verschiedene Einsatzszenarien im Bereich der U-Bahn-Station in Fröttmaning ab. Der Fahrplanablauf der U-Bahn soll dadurch aber nicht beeinträchtigt werden.

Die Polizisten werden mit Schutzausrüstung unterwegs sein und auch Platzpatronen einsetzen.

So soll Taktik und Vorgehen in einer sogenannten "lebensbedrohlichen Einsatzlage" trainiert werden. "Während der Übungsdurchgänge kann es dazu kommen, dass Knallgeräusche und Schreie zu hören sind", warnte die Polizei. Es bestehe durch die Übung aber keine Gefahr für Unbeteiligte. Wer sich bei Beobachtungen unsicher ist, kann jederzeit die Polizei über den Notruf 110 verständigen.