Imam bei Gottesdienst nach München-Anschlag: "Führe die Gewalttäter zurück auf Deinen Weg"

Imam Benjamin Idriz (52) betonte, dass die muslimischen und afghanischen Gemeinden "jede Form von Gewalt" ablehnen. © Sven Hoppe/dpa-pool/dpa

"Gemeinsam lehnen wir jede Form von Gewalt ab", sagte Idriz in der Münchner Frauenkirche.

Der Gottesdienst in dem 500 Jahre alten Wahrzeichen Münchens war bewusst als religions- und konfessionsübergreifende Trauerfeier geplant.

"Alle Menschen sind Kinder Gottes", sagte der Münchner Erzbischof Reinhard Marx (71). "Er kennt keine Spaltung von Konfessionen, von Nationen und Kulturen."

Nach dem Anschlag waren am Samstag eine 37 Jahre alte Frau und ihre zwei Jahre alte Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die getötete Mutter war selbst eine in Algerien geborene Einwanderin.

Mindestens 37 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter ist ein 24 Jahre alter Afghane, der mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi fuhr.