Ist bald Schluss? Bekanntes Fünf Seen Filmfestival schlägt Alarm!

Starnberg - Ist schon sehr bald Schluss? Steigende Kosten und gekürzte Zuschüsse: Die Zukunft des renommierten Fünf Seen Filmfestivals im Westen Münchens ist nach Angaben der Veranstalter ab nächstem Jahr gefährdet.

Das renommierte Fünf Seen Filmfestivals ist in Gefahr! © Ursula Düren/dpa

Für die bereits 18. Ausgabe im Herbst dieses Jahres kündigten sie entsprechende Einschränkungen an.

Zu einem Minus bei den Einnahmen kämen höhere Ausgaben wegen der Inflation und auch steigender Raum- und Personalkosten, teilten die Veranstalter am heutigen Mittwoch in Bayern mit. Das alles habe "erhebliche Auswirkungen auf das Aussehen, den Inhalt und die Zukunft des Fünf Seen Filmfestivals".

Die diesjährige Eröffnungsfeier etwa werde aus finanziellen Gründen anstelle vor der Open Air Kulisse direkt am Ufer des Starnberger Sees in der Schlossberghalle stattfinden - und auch die beliebte Dampferfahrt lasse sich nicht mehr finanzieren.

Die beantragten Zuschüsse bei der Stadt Starnberg seien von 43.700 auf 23.000 Euro und bei der Gemeinde Gauting von 15.800 auf 4000 Euro gekürzt worden.