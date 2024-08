Zwischen Rock-Musik und Kinder-Quiz: "Dingsda"- und Radio-Ikone Fritz Egner wird 75

München - Er hat sie alle getroffen: Mick Jagger, Muhammad Ali, Freddie Mercury, James Brown – und zahllose andere Weltstars. Am Samstag feiert die Moderatoren-Ikone mit dem Hang zum Rock und Pop Geburtstag: Fritz Egner wird 75.

"Ich musste mich nie mehr irgendwo bewerben, AFN war ein Gütesiegel", so der 75-Jährige. Danach ging er zu "Bayern 3". Und dort lernte er zwei ganz Große kennen – bevor sie groß wurden: Thomas Gottschalk (74) und Günther Jauch (68). Die drei wurden sehr schnell zu Freunden.

In der damaligen Zeit bedeutete dies: Wenn du bei diesem Sender akzeptiert wirst, dann stehen dir alle Türen offen. Und Fritz Egner sollte fünf Jahre dort akzeptiert bleiben.

Ein ganz klarer Fall für eine Absage – könnte man meinen. Aber er sollte seine Chance bei dem Sender bekommen, da er sich bestens in Sachen AFN-Musikauswahl auskannte.

Seine Karriere begann einst in der 1970ern – mit einem ganz richtig kaltschnäuzigen Plan.

Alles andere als Radiogesichter: Ohne Fritz Egner und Thomas Gottschalk (r.) war eine "beste Sendezeit" jahrelang kaum vorstellbar. (Archiv) © Tobias Hase/dpa

Dort blieb er 35 Jahre lang, bis er zu einem anderen Sender wechselte. Hausintern zu "Bayern 1".

50 Jahre insgesamt sollte Fritz Egner eine feste Größe in der Rundfunk-Anstalt bleiben.

Etwa 500 Interviews mit kleinen, großen und Super-Stars hielt er im Laufe dieser Traumkarriere.

Und mit jedem neuen Jahr wuchs auch seine sagenhafte Musik-Sammlung. Heute hat er rund 50.000 Vinyl-Alben und CDs in seinem Privat-Archiv. In seiner Sendung "Fritz & Hits", die jeden Freitag drei Stunden lang läuft, kann man einige Songs aus dieser Sammlung hören. Egal wie unbekannt oder mainstream: er bestimmt, was läuft. Ein Privileg.

Im Fernsehen wurde er vor allem ab Mitte der 1980er Jahre etwa ein Jahrzehnt lang bundesweit für seine quotenstarke Fernsehsendung "Dingsda" gefeiert.

Wer jedoch sein musikalisches Wissen gegen das des Jubilars auf die Probe stellen möchte: Ab August wird er auf seiner Homepage das "Fritz Quiz" anbieten. Doch wer will es ernsthaft mit diesem Vollprofi aufnehmen?