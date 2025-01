"Holiday on Ice": Sänger Sasha heizt auf der Eisfläche ein

München - Seit mehr als 80 Jahren begeistert "Holiday on Ice" das Publikum mit Shows auf Schlittschuhen. Seit November tourt das Ensemble mit einer neuen Show, die im Januar auch in München gastiert.

Akrobatische Einlagen gehören bei jedem "Holiday on Ice"-Programm dazu. © HOLIDAY ON ICE/Martin Miseré

Ein besonders Highlight in der bayerischen Landeshauptstadt: Entertainer Sasha (52) tritt ebenfalls in der Olympiahalle auf und bereichert die Show mit einer musikalischen Einlage, gab der Veranstalter bekannt.



Der Popsänger wird unter anderem seine großen Hits "Lucky Day" und "If You Believe" auf dem Eis singen. "Ich freue mich riesig, Teil der diesjährigen Saison zu sein und das Publikum zu verzaubern", sagte der 52-Jährige zu seinem Gastauftritt. "Sein mitreißender Auftritt wird für magische, unvergessliche Momente sorgen", ist sich Produzent Peter O'Keeffe sicher.

Das Programm mit dem Titel "Horizons" soll den Puls der Stadt auf dem Eis spürbar machen, heißt es auf der Homepage von "Holiday on Ice". Die Show erzählt von der Vielfalt einer lebendigen Metropole und den Menschen, die sie ausmacht. Dabei wird die Akrobatik der Eiskunstläufer mit innovativer Bühnentechnik kombiniert.

"Es ist eine Hommage an die aufregende Atmosphäre und Diversität der Stadt, die in jeder Szene spürbar ist", beschreibt O'Keeffe seine Kreation.