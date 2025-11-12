Ordentlich Welle machen: Kies soll Münchens berühmten Surfer-Hotspot zurückbringen

München - Mit Kies wollen Experten versuchen, die berühmte Surfwelle am Eisbach im Herzen Münchens wiederherzustellen.

Die Münchner Eisbachwelle war zu jeder Jahres- und Tageszeit ein Hotspot für Touristen und Surfer aus der ganzen Welt. © Peter Kneffel/dpa

Sediment-Ablagerungen sollen Bedingungen im Bachbett wie vor der turnusmäßigen Reinigung schaffen - und damit auch die Welle neu beleben, wie die Stadt nach einem Gespräch mit Experten im Bauamt mitteilte.

Im Oktober war nach Angaben des Baureferats unter anderem das Bachbett von Unrat und Sedimenten befreit worden.

Seitdem ist die Welle verschwunden, sie baute sich nicht mehr wie gewohnt auf. Weshalb, ist nicht ganz klar.

Nun soll voraussichtlich anhand eines Modellversuchs untersucht werden, welche Folgen die Veränderung haben könnte. Bereits im Juni seien Experten der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg mit einem Modell beauftragt worden, um wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse zur Strömungssituation für eine dauerhaft sicher surfbare Welle zu bekommen.

Der Versuchsaufbau im Maßstab 1:5 könne voraussichtlich kommende Woche in Betrieb gehen. Mit ihm könnten auch kurzfristige Maßnahmen zum Wiederherstellen einer surfbaren Welle am Eisbach realitätsnah geprüft werden, hieß es.