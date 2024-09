Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge am Limit: München bekommt großes neues Ankerzentrum

Die Ressourcen bei der Aufnahme und Integration von Geflüchteten seien bayernweit in allen Bereichen nahezu vollständig ausgeschöpft, erläuterte das Ministerium. "Insbesondere die Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber sind in Bayern aktuell sehr stark ausgelastet."

Ministerpräsident Markus Söder (57) hatte das Vorhaben dem Vernehmen nach in seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsabgeordneten in Kloster Banz angekündigt. Die Regierung von Oberbayern sucht bereits eine geeignete Immobilie.

Das Ankerzentrum in Bamberg: Die Einrichtungen sollen die Asylverfahren beschleunigen. © Nicolas Armer/dpa

Etwas Spielraum soll daher das neue Ankerzentrum in der Landeshauptstadt schaffen. Denn die bisherigen Zentren in den Regierungsbezirken inklusive ihrer Dependancen sind laut Innenministerium derzeit zu 70 Prozent (Schwaben) bis 90 Prozent (Oberfranken) belegt.

Bei 80 Prozent der maximal denkbaren Belegung spricht das Ministerium dabei von der Vollbelegung einer Unterkunft, weil nicht jedes theoretisch verfügbare Bett durch die Belegung von Familienzimmern, Renovierungen oder Ähnliches in jeder Situation nutzbar sei.

In Oberbayern beträgt die Auslastung der rund 4600 regelmäßig belegbaren Betten derzeit etwa 72 Prozent (Stand 13.9.). In Niederbayern sind es bei 1000 Betten rund 80 Prozent, in der Oberpfalz bei 1200 Betten rund 73 Prozent. Ober- und Mittelfranken verfügen jeweils über rund 1500 Betten, die zu 90 beziehungsweise 89 Prozent ausgelastet sind. In Unterfranken hingegen sind derzeit nur 72 Prozent der 1500 regelmäßig verfügbaren Betten belegt, in Schwaben sind es bei 1800 Betten rund 70 Prozent.

Mit Blick auf die Zahlen ist es dem Innenministerium wichtig zu betonen: "Die konkrete Auslastung ist eine Momentaufnahme und unterliegt Schwankungen, unter anderem aufgrund des tagesaktuellen Zugangs und der regelmäßigen Abverlegungen."

Die 2018 in Bayern eingeführten Ankerzentren sind Erstaufnahmeeinrichtungen für neu ankommende Geflüchtete. In ihnen sollen die Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der Bundesagentur für Arbeit, der Jugendämter sowie der Justiz- und Ausländerbehörden gebündelt werden. Das soll die Asylverfahren und auch die Abschiebung derjenigen beschleunigen, die kein Bleiberecht bekommen.