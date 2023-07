Einjähriges Kind fährt ohne Eltern im Zug davon

Die Beamten recherchierten, dass diese Bahn 18 Minuten nach der Meldung in Freising halten würde. Entsprechend konnte rechtzeitig eine Streife der Landespolizei in Freising informiert werden und zum Bahnhof zu fahren.

Wie die Bundespolizeidirektion München am heutigen Mittwoch bekannt gab, meldete sich am Vortag gegen 14.50 Uhr das Paar an der Dienststelle am Hauptbahnhof.

"Im Zug nahm sich zudem ein reisender Beamter des Polizeipräsidiums München dem Kind und der Gepäckstücke der Eltern an." Das Baby war damit den Umständen entsprechend ideal behütet.

In Freising stiegen die informierten Beamten in den Zug und nahmen Kind und Gepäck an sich und brachten beides nach München. Der komplette Einsatz sollte am Ende rund eineinhalb Stunden dauern.

Am Hauptbahnhof in München angekommen, konnte gegen 16.20 Uhr die 34-jährige Mutter ihr Baby wieder erleichtert in die Arme schließen. Nach der Familienzusammenführung konnten die beiden Ukrainer - und das einjährige Kind - ihre eigentlich geplante Reise nach Prag fortsetzen.