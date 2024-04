Kann das viele Probleme in München lösen? Zusätzliche S-Bahnlinie kommt!

Die Münchner S-Bahn sorgt bei den Menschen mitunter für Frust. © Peter Kneffel/dpa

Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember des Jahres bekommt München eine zusätzliche S-Bahnlinie!

Die S5 soll danach zwischen Pasing, Ostbahnhof sowie auch dem Halt Kreuzstraße im Südosten der Landeshauptstadt fahren, teilte das bayerische Verkehrsministerium am heutigen Mittwoch mit.

In den Stoßzeiten an den Werktagen soll die S5 im Westen von München zudem bis nach Germering-Unterpfaffenhofen und in Einzelfällen nach Weßling weiterfahren. Die S7, die bisher auf dem Abschnitt zwischen Ostbahnhof und Kreuzstraße unterwegs ist, soll ab dem 15. Dezember nur noch zwischen Wolfratshausen und Hauptbahnhof fahren - und dabei auch nicht über die Gleise der Stammstrecke.



Der Aufsichtsrat der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die den Regionalverkehr im Freistaat organisiert, habe für diese Änderung grünes Licht gegeben. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (60, CSU) erklärte, durch die Aufteilung werde das Angebot insgesamt ausgeweitet. Gleichzeitig soll ein großer Teil der extrem viel befahrenen Stammstrecke durch etwas weniger Züge pro Stunde zudem entlastet werden. "Davon erwarte ich mir einen klaren Qualitätsschub für die Fahrgäste."

Die Qualität der Münchner S-Bahn habe zuletzt "sehr nachgelassen".