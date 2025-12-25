Katzen nach Tod von Besitzer verängstigt: Wer schenkt ihnen wieder Hoffnung?

München - Vinz und Vinzi kamen nach dem Tod ihres Besitzers ins Münchner Tierheim . Nun suchen sie ein neues, liebevolles Zuhause.

Die Kater Vinz (r.) und Vinzi suchen ein gemeinsames Zuhause. © Tierheim München (2)

Die kastrierten Europäisch-Kurzhaar-Kater wurden etwa 2015 geboren.

Beide sind sehr schüchtern und ängstlich. Sie brauchen Zeit und Geduld, um Vertrauen in neue Menschen zufassen. Vor allem Vinzi reagiert bei Berührungen panisch und zieht sich lieber zurück.

Das Duo hofft auf ein ruhiges und stressfreies Zuhause mit vielen Rückzugsmöglichkeiten. Kleine, lebhafte Kinder sollten dort nicht wohnen.

Sobald Vinz und Vinzi Vertrauen gefasst haben, zeigen sie sich als liebe und sanfte Gefährten. Sie werden in Wohnungshaltung vermittelt.

Ein vernetzter Balkon wäre dabei schön, ist aber kein Muss.

Die Kater hatten in der Vergangenheit schlechte Zähne, die bei einer Sanierung entfernt wurden. Um gesund zu sein, sollten beide noch etwas zunehmen, so die Empfehlung des Tierschutzes.

Kannst Du den beiden ein schönes Heim bieten? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.