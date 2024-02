Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg: Heute geht es richtig zur Sache!

Markus Söder (57, CSU) wird ebenfalls zur Zielscheibe. © Sven Hoppe/dpa

Es ist ein Pflichttermin für die Polit-Prominenz und darüber hinaus: Am heutigen Mittwochabend (19 Uhr) steht wieder das traditionelle Politiker-Derblecken zur Starkbierprobe in München an.

Dann versammeln sich Spitzenpolitiker aus der bayerischen Regierung und Opposition, allen voran Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU), um sich bei der Fastenpredigt vom Kabarettisten Maxi Schafroth (39) so richtig die Leviten lesen zu lassen und das anschließende Singspiel zu verfolgen.



Im Singspiel werde es ein "Duett-Duell" des CSU-Chefs und seines Stellvertreters von den Freien Wählern, Hubert Aiwanger (53), geben, hatte Stefan Betz (54) vom Singspielteam vorab angekündigt.

Es spiele auf der Heimfahrt von der Fastnacht in Franken, verrieten Betz und sein Kollege Richard Oehmann (57) im Vorfeld