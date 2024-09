Schüsse in Münchner Innenstadt: Verdächtiger tot

In München sind am Donnerstag in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums Schüsse gefallen. Die Polizei befindet sich im Großeinsatz, der Täter wurde erschossen.

Von Jan Höfling

München - In der Innenstadt von München sind am heutigen Donnerstag in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums um kurz nach 9 Uhr zahlreiche Schüsse gefallen. Die Polizei befindet sich im Großeinsatz, der Täter wurde erschossen.

In München läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. © Matthias Schrader/AP Die Warnung seitens der Beamten auf X gilt in diesem Zusammenhang für den Bereich Brienner Straße sowie für den Karolinenplatz. Auch ein Hubschrauber befindet sich derzeit im Einsatz. In der unmittelbaren Nähe zum Ort der Schüsse liegt zudem das israelische Generalkonsulat. Auf einem ebenfalls auf der Plattform ins Netz gestellten Video von einem Journalisten der "Süddeutschen Zeitung" sind zahlreiche laute Geräusche, vermutlich die Schüsse, zu hören. München Lokal Neuer Surfpark in München verspricht "perfekte Bedingungen auf Knopfdruck" Wie die Polizei inzwischen bestätigt hat, ist es im Bereich Karolinenplatz zu Schussabgaben durch "polizeiliche Einsatzkräfte" auf eine verdächtige Person, welche demnach "augenscheinlich eine Schusswaffe trug", gekommen. Diese sei getroffen und verletzt worden. Die Beamten blieben beim Schusswechsel unverletzt.

Wie Innenminister Joachim Herrmann (67, CSU) erklärte, erlag der Verdächtige noch am Vormittag den Verletzungen. Zum möglichen Motiv des Mannes, der mehrere Schüsse abgegeben habe, machte Hermann zunächst keine Angaben.

Großeinsatz in München: Bislang keine Hinweise auf weitere Täter

Hinweise auf weitere verdächtige Personen, die in direkter Verbindung mit dem Geschehen in der Innenstadt stehen könnten, gibt es den Beamten zufolge momentan nicht. Die Ermittlungen am Einsatzort laufen derweil weiterhin auf Hochtouren, die Polizeipräsenz im gesamten Stadtgebiet wurde deutlich erhöht. Details zur Identität des Erschossenen liegen derzeit nicht vor.

Achtung: Aufgrund der Sperrungen kann es aktuell mitunter zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Beamte sind in der Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Generalkonsulats Israels im Einsatz. © Simon Sachseder/dpa

Die Kräfte vor Ort sind schwer bewaffnet, ein Verdächtiger wurde niedergeschossen. © Matthias Schrader/AP

Auch ein Polizeihubschrauber ist Teil der Maßnahmen in der bayerischen Landeshauptstadt. © Felix Hörhager/dpa

In der Nähe des NS-Dokumentationszentrums waren am heutigen Donnerstagvormittag zuvor Schüsse gefallen. © picture alliance/dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht nach Schüssen in München von gravierendem Vorgang

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bewertete am Vormittag die Schüsse in München als gravierenden Vorgang. "Es ist ein schwerwiegender Vorfall", erklärte die 54-Jährige in Berlin. Spekulieren wolle sie aber nicht, es gelte zunächst abzuwarten. "Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Münchner Polizei, die da einen guten Einsatz aus meiner Sicht machen", führte Faeser aus. "Der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen, das wissen Sie, hat oberste Priorität."

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) hat sich zu den Schüssen in München zu Wort gemeldet. © Jörg Carstensen/dpa

Schüsse in München: Zusammenhang mit Jahrestag des Olympia-Attentats aus dem Jahr 1972?