Wer kauft denn so was? Diese weiße Leinwand kostet über eine Million Euro!

München - Verrückt, aber wahr: Dieses weiße Kunstwerk mit weißen Rahmen wird bei einer Auktion in München versteigert. Der angesetzte Schätzpreis: circa eine Million Euro.

Das quadratische Werk trägt den Titel "General 52 x 52". © Screenshot Webseite Ketterer Kunst

Am 6. und 7. Dezember können Interessierte das Gemälde im Münchner Auktionshaus "Ketterer Kunst" ersteigern.

Das quadratische Werk trägt den Titel "General 52" x 52"" und wurde von dem US-Amerikaner Robert Ryman (1930-2019) angefertigt, wie das Auktionshaus auf seiner Webseite schreibt.

Er war eigentlich Jazz-Musiker, der nach seiner Tätigkeit als Wachmann im Museum of Modern Art in New York die Malerei als Hobby aufnahm.

Für viele scheint das Werk auf den ersten Blick leer zu sein, aber die komplett weiße Leinwand besteht aus Baumwolle und wurde mit weißen Emaille- und Schmelzfarben bemalt. Diese werden normalerweise für die Bemalung von Metall verwendet.

Zudem erklärte "Ketterer Kunst", dass das Gemälde nicht um die Welt reisen könne. Die Gefahr sei zu groß, dass es reißt. Die kleinsten Spuren in der makellosen Oberfläche würden den Wert des Werkes sofort erheblich mindern.

Somit ist die Ausstellung in dem Münchner Auktionshaus einmalig.