WLAN, rosa Blumen und LEDs: Deutschlands erster Insta-Club in München

München - Das "Bossy" in München will Deutschlands erster Insta-Club sein. Gutes Marketing oder sozialer Druck?

Laura und Bettina machen an einem Foto Hotspot im Insta-Club "Bossy" in München ein Selfie. © Felix Hörhager/dpa

Den Hörer eines Telefons in der Hand lehnt sie lässig an der pinkfarbenen Wand, eine Freundin fotografiert sie mit dem Handy. Ein Stockwerk darüber stoppt wenig später eine junge Frau beim Vorbeigehen an einer mit rosa Plastikblumen bestückten Wand mit einem beleuchteten Schriftzug, um ein Foto zu machen. Es sind Bilder wie diese, die fleißig in sozialen Medien geteilt werden sollen.

Während in Clubs wie dem "Berghain" in Berlin, dem "Odonien" in Köln oder dem Leipziger "Institut für Zukunft" Fotos und Videos strikt verboten sind, will der im Mai eröffnete Nachtclub "Bossy" in München für digitale Medien optimiert sein.

Um Mitternacht füllt sich der Club, die Leute fangen erst zögerlich an zu tanzen. Ungewöhnlich viele Handys sieht man auf der Tanzfläche nicht.

Ausgelegt auf Instagram-Content sollen aber die Flaschen mit Feuerwerk sein, die durch die Menge getragen werden, ebenso wie der WLAN-Zugang, die mit LEDs beleuchteten Loungeecken und Fotospots. Schlangen gibt hier zwar nicht, aber immer wieder entdecken Leute die Orte im Vorbeigehen.