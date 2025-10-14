München plant Silvestermeile auf der Ludwigstraße

München - München lädt zum Jahreswechsel auf die Silvestermeile . Zehntausende Gäste sollen auf der Ludwigstraße von 19 Uhr bis 2 Uhr mit Livemusik feiern - wenn auch ohne Feuerwerk.

In der Innenstadt dürfen keine Böller gezündet werden. Stattdessen soll der Himmel mit Lasern erleuchtet werden. © Sven Hoppe/dpa

"Kurz vor Mitternacht können sich unsere Besucherinnen und Besucher auf eine atemberaubende Licht-, Video- und Lasershow freuen", sagt Eventmanager Alexander Wolfrum.

"Damit übernimmt die Stadt eine Vorreiterrolle in Sachen umweltverträgliche Großveranstaltung, die im besten Fall Signalwirkung entfalten wird", ist Wolfrum überzeugt. "Künstlerische Licht- und Lasershow statt Feuerwerksraketen, ein Abend ohne Feinstaubemissionen und Böller-Lärm - das wird ein nachhaltiges Erlebnis ohne negative Folgen für Tiere und Umwelt."

Im ewigen Wettbewerb mit Berlin kann München damit einiges wettmachen. Denn die vom ZDF live übertragene Silvestershow am Brandenburger Tor wurde verlegt - nach Hamburg.

In München ist man jedenfalls schon am Planen: Livebands und DJs von Pop und Rock bis hin zu Blasmusik sollen auf vier Bühnen entlang der rund 800 Meter langen Feiermeile für Stimmung sorgen. Auch Essensstände sind geplant.

Zudem feilen Künstlerinnen und Künstler gerade an Illuminationen, Lichtkunst und Projektionen, mit denen sie die prächtigen Häuserfassaden zwischen Siegestor und der Von-der-Tann-Straße zum Leuchten bringen wollen.