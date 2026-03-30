Münchens Eisbachwelle vor Comeback: Neuer Oberbürgermeister Krause macht Surfern Hoffnung

München - Spätestens zum Start in die Sommerferien soll die Münchner Eisbachwelle zum Surfen freigegeben werden. Das stellte der künftige Oberbürgermeister Dominik Krause (35) ( Grüne ) in einem Interview beim Sender "Radio Gong 96,3" in Aussicht.

Der künftige OB Dominik Krause (35) will die Eisbachwelle zurückholen. © Arne Dedert/dpa , Sven Hoppe/dpa

Die Welle verschwand nach der Bachauskehr im vergangenen Herbst und hat sich seitdem nicht mehr stabil aufgebaut.

Es fanden inzwischen mehrere Versuche statt, die Welle wieder verlässlich surfbar zu machen. Seit Februar ist das Surfen per Allgemeinverfügung verboten.

Im April 2025 war an dem bei Touristen und Wassersportlern aus aller Welt beliebten Ort eine 33 Jahre alte Surferin ums Leben gekommen. Danach war die Welle vorübergehend gesperrt worden.

Krause unterstrich in dem Interview, dass die Verzögerung der Freigabe vor allem sicherheitsbedingt sei.

So ein Unfall dürfe sich nicht wiederholen.