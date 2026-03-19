Nach Notruf: Polizei entdeckt Leiche in Wohnung – Mann festgenommen

Die Polizei ist aktuell in Moosach vor Ort, um Informationen zu den Hintergründen und Umständen zu ermitteln. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Die Polizei wurde auf die Situation aufmerksam, nachdem zuerst eine verletzte Frau im Bezirk Moosach gemeldet worden war. Diese Alarmierung habe nach Rückfrage gegen 19.30 Uhr unter der 110 stattgefunden.

Als die Polizei vor Ort ankam, konnte sie nur noch die leblose Frau feststellen. "Auch die Sanitäter konnten nichts mehr für sie tun", teilte ein Sprecher gegenüber TAG24 mit.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Fremdverschulden vor. "Man hat dann im Umfeld des Hauses einen Mann festgestellt. Es gab Hinweise, dass er etwas mit der Tat zu tun haben könnte", so der Beamte weiter.

Er sei von der Polizei festgenommen worden. Die Identität und weitere Details zu der Frau – auch, ob es ihre Wohnung war, in der sie gefunden wurde – ist noch unklar.