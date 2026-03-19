Nach Notruf: Polizei entdeckt Leiche in Wohnung – Mann festgenommen
München - In München ist am Donnerstag eine Frau tot aufgefunden worden.
Die Polizei wurde auf die Situation aufmerksam, nachdem zuerst eine verletzte Frau im Bezirk Moosach gemeldet worden war. Diese Alarmierung habe nach Rückfrage gegen 19.30 Uhr unter der 110 stattgefunden.
Als die Polizei vor Ort ankam, konnte sie nur noch die leblose Frau feststellen. "Auch die Sanitäter konnten nichts mehr für sie tun", teilte ein Sprecher gegenüber TAG24 mit.
Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Fremdverschulden vor. "Man hat dann im Umfeld des Hauses einen Mann festgestellt. Es gab Hinweise, dass er etwas mit der Tat zu tun haben könnte", so der Beamte weiter.
Er sei von der Polizei festgenommen worden. Die Identität und weitere Details zu der Frau – auch, ob es ihre Wohnung war, in der sie gefunden wurde – ist noch unklar.
In welchem Verhältnis der Beschuldigte zu der Getöteten steht, wer den Notruf angesetzt hat und die Hintergründe sind aktuell noch nicht bekannt. Man hoffe, mehr gesicherte Details in den Morgenstunden mitteilen zu können.
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