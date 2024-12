02.12.2024 10:28 NASA-Daten zu Weihnachtsbeleuchtung: Keine Stadt strahlt heller als München

Zur Weihnachtszeit erstrahlen Städte in ganz besonderem Glanz: Weihnachtsbeleuchtung verwandelt die Orte in Winterwunderländer. Und an der Spitze: München.

Von Marco Schimpfhauser

München - Anhand von NASA-Daten ist es nun offiziell: Von den 50 bevölkerungsreichsten Städten in Europa strahlt zur Weihnachtszeit keine heller als München. Die Lichter locken die Menschen in die Münchner Weihnachtskulisse. Europaweit gibt es nirgendwo einen höheren Helligkeitsanstieg im Dezember als hier. © München Tourismus/Lukas Barth Festgestellt hat das anhand der Daten - zum Fest der Liebe irgendwie passend - ein Matratzen-Onlineshop. Die Messungen beziehungsweise Berechnungen wurden mit Satellitenbildern, die im Oktober und Dezember 2023 entstanden, angefertigt. Der November wurde nicht miteinbezogen. Demnach nimmt in diesem Zeitraum die Helligkeit in der bayerischen Landeshauptstadt um 236,8 Prozent zu. Damit liegt man nicht einmal knapp vor der weißrussischen Hauptstadt Minsk, die einen Helligkeitsanstieg von 221,6 Prozent schafft. "An dritter Stelle liegt Helsinki mit einem Anstieg von 204,4 Prozent", teilte der britische Händler Mattress Online mit. "Die finnische Hauptstadt eröffnet am 29. November ihren jährlichen Weihnachtsmarkt auf dem Senatsplatz und erwartet eine Rekordzahl neuer Verkäufer, sodass dieser Rang nicht überrascht." Hamburg in Europa auf Platz 13, in Deutschland auf Platz 2 München hat im Vergleich zum Oktober im Jahresendmonat einen Helligkeitsanstieg von 236,8 Prozent. © München Tourismus/Fritz Witzig Dahinter liegen in den Top Ten die Städte Oslo (Norwegen), Stockholm (Schweden), Tallinn (Estland), Wien (Österreich), Riga (Lettland), Vaduz (Liechtenstein) und Sofia (Bulgarien). Innerhalb von Deutschland wäre - mit extremem Abstand - Hamburg auf Platz 2 gelandet. Mit einem Helligkeitsanstieg von 41,3 Prozent. Europaweit ist das jedoch ausreichend, um auf Platz 13 der Studie zu landen. So schön die (vor-)weihnachtlichen Stimmungsbilder auch sein mögen: Die Schlafexperten des Onlinehändlers sehen nicht nur die guten Seiten an dem Lichtermeer. Denn dieses kann zu Schlafproblemen führen. "Es hilft, das Licht von außen abzuschirmen oder zu minimieren. Das können Sie erreichen, indem Sie in Verdunklungsvorhänge investieren", so der Tipp. Alternativ können auch dunkle Decken an den Fenstern oder Schlafmasken helfen. Außerdem rät man zu sanften Hintergrundgeräuschen oder beruhigenden Klängen, um das Gehirn auf gleichbleibende Geräusche einzustellen. Auch helles, vor allem blaues Licht von Bildschirmen sollte man vor dem Schlafengehen reduzieren. Diese Tipps gelten natürlich auch außerhalb der Weihnachtszeit.

Titelfoto: München Tourismus/Fritz Witzig