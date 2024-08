"Die Essenz der Wiesn": Bunter Sammlerkrug zeigt typische Oktoberfest-Insignien

Das "Münchner Kindl", Franziska Inselkammer, präsentiert den neuen Sammlerkrug zum Oktoberfest. © Sven Hoppe/dpa

Auf dem diesjährigen Steinkrug ist das offizielle bunte Plakatmotiv der Münchner Grafikerin und Designerin Annika Mittelmeier mit den typischen Wiesn-Insignien zu sehen: ein Maßkrug mit gelbem Bier und weißem Schaum, dazu ein rotes Herz, ein blaues Karussell, eine Brezn - und in der Mitte ein unbeschwertes Münchner Kindl.

Es soll laut dem Referat für Arbeit und Wirtschaft die Gastfreundlichkeit und Weltoffenheit Münchens und des Oktoberfests symbolisieren.



Die 33 Jahre alte Mittelmeier wolle mit ihrem Entwurf "die Essenz der Wiesn" abbilden und ihr "ein freundliches und offenes Gesicht geben", sagte Baumgärtner, der zugleich Wirtschaftsreferent der Stadt München (CSU) ist.

Den Festkrug gibt es auch mit Zinndeckel. Darauf wird in diesem Jahr die Münchner Vortragskünstlerin und Volkssängerin Bally Prell porträtiert. Der Sammlerkrug zur Wiesn wurde im Jahr 1978 erstmals offiziell herausgegeben. Die Wiesn startet in diesem Jahr am 21. September.

Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen mit drei Toten sollen auf dem größten Volksfest der Welt die Sicherheitsmaßnahmen angepasst werden.