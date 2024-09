Diese App brauchst Du für Deinen Oktoberfest-Besuch

In brenzligen Situationen kann man im Festzelt auf dem Oktoberfest nun direkt und schnell Hilfe übers Handy holen. © Frank Rumpenhorst/dpa

Denn wer "SafeNow" auf dem Handy hat, kann schnell und unkompliziert im Notfall reagieren. "In unseren SafeNow Zonen wird das Sicherheitspersonal so auf Knopfdruck erreichbar. Zudem können Menschen in der App private Gruppen bilden und sich so gegenseitig schnell und unauffällig alarmieren, wenn was ist", erklärt Gründer Tilman Rumland.

Im letzten Jahr wurde die mehrsprachige App bereits in der Schottenhamel Festhalle sowie den Münchner Clubs "Pacha" und "089 Bar" eingeführt. Das Konzept hat überzeugt, sodass dieses Jahr auch das Armbrustschützenzelt und der Wiesnclub "SafeNow Zonen" sind.

Dank des Ortungssystems mit Bluetooth-Beacons kann auf den Meter genau Hilfe geschickt werden: "Es ist spannend zu merken, dass man wirklich präzise zu Vorfällen, egal ob medizinischer oder anderer Art, dazugerufen werden kann", berichtet der Schottenhamel-Sicherheitschef Felix Lechner von seinen Erfahrungen.

"Die Wiesn soll ein Ort des unbeschwerten Feierns bleiben, und dies ist eine grandiose Unterstützung dafür", zeigt sich Katharina Inselkammer vom Armbrustschützenzelt überzeugt. Auch für die Bedienungen ist die App eine enorme Erleichterung bei der Arbeit, wenn Gäste zudringlich werden oder es zu Krawall kommt.