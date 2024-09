Oktoberfest startet: Anstich, Bier, Feierlaune - und strenge Einlasskontrollen

München - Die Hotels voll. Die Züge voll. Die Stadt in Feierlaune: "Ozapft is", heißt es am Samstag in München - das Oktoberfest beginnt! Um 12 Uhr zapft Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) das erste Fass Bier an und eröffnet das größte Volksfest der Welt.