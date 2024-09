Oktoberfest 2024: Sicherheitskräfte rüsten sich nach Anschlägen in Solingen und München

München - Gäste aus aller Welt kommen auf das Oktoberfest , es werden wieder Millionen Menschen erwartet. Die Sicherheitskräfte in München rüsten sich - speziell nach den Anschlägen in Solingen und München.

Kontrollen an den Eingängen und eine hohe Polizeipräsenz gehören seit Langem zum Sicherheitskonzept des größten Volksfestes der Welt, das jedes Jahr ein Millionenpublikum in die bayerische Landeshauptstadt anlockt.

Rucksäcke und größere Taschen sind auf dem Wiesn-Gelände verboten. © Peter Kneffel/dpa

Auch die Bundespolizei ist für den Wiesn-Einsatz gerüstet. Bis zu 200 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei werden zu Spitzenzeiten unterwegs sein, um die Sicherheit in Zügen und an Bahnhöfen zu gewährleisten, Schwertpunkte sind hier der Hauptbahnhof und die Hackerbrücke.

Wie jedes Jahr helfen auch Beamte aus anderen Bundesländern - und aus dem Ausland. Neben italienischen Polizeibeamten, die am zweiten und dritten Wiesn-Wochenende dazukommen, reisen Taschendieb-Fahnder aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland an.

Denn das Fest lockt nicht nur Gäste, sondern auch Diebe an. "Tragen Sie Geld und Wertsachen immer eng am Körper und am besten in verschlossenen Taschen", mahnten die Beamten.

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung würden

konsequent verfolgt, warnte die Polizei. "Das sollte jedem mutmaßlichen Täter klar

sein."

Mädchen und Frauen in Not können sich zudem an die Helferinnen der Aktion "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" wenden. Der sogenannte Safe Space ist im Servicezentrum auf der Theresienwiese hinter dem Schottenhamelzelt zu finden.