RTL-Doku zeigt: Das passiert hinter den Kulissen des Oktoberfests

München - Rund sechs Millionen Besucher strömen jährlichen nach München, um das Oktoberfest zu besuchen. Was macht die Magie des weltgrößten Volksfestes aus?

Was zieht Menschen aus aller Welt nach München? Eine Doku geht der Wiesn-Magie auf die Spur. © Peter Kneffel/dpa

Eine RTL-Dokumentation will herausfinden, was die Wiesn so besonders macht und begleitet verschiedene Beteiligte bei ihrer Arbeit.

Von Schaustellern, über Wiesn-Bedienungen bis zu Rettungssanitäter: Alle geben einen persönlichen Einblick in ihren Alltag und lassen damit hinter die Kulissen einer perfekt geölten Maschine schauen.

Immerhin ist kein Volksfest logistisch so spannend wie das Oktoberfest: Wochenlang befindet sich die bayerische Metropole im Ausnahmezustand.

Damit alles klappt, müssen viele kleine Räder ineinandergreifen - egal ob sie für den Ablauf, Attraktionen oder die Stimmung im Zelt verantwortlich sind. Abseits des Festgeländes sind die Hotels längst ausgebucht und Taxifahrer schieben Extra-Schichten.