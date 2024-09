Wiesn-Besucher pinkelt und bringt sich damit in Lebensgefahr

Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn sorgten dafür, dass die S-Bahn an der Hackerbrücke eine Notbremsung einlegte. (Symbolbild) © Bundespolizei München

Wie die Behörde am Montag mitteilte, kam es am Sonntagabend an der Haltestelle "Hackerbrücke" zum gefährlichen Zwischenfall.

Gegen 21.30 Uhr betrat ein 26-jähriger Münchner die Schienen am Gleis 1, um dort zu pinkeln.

"Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn signalisierten daraufhin dem Triebfahrzeugführer der einfahrenden S-Bahn, anzuhalten", berichtete die Bundespolizei.

Nach einer Notbremsung kam die S-Bahn erst wenige Meter vor dem Wildpinkler zum Stehen. Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt.

Polizisten nahmen ihn zunächst in Gewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille.